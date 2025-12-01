CHOEUR DE CHAMBRE CONCERT DE NOEL Perpignan
CHOEUR DE CHAMBRE CONCERT DE NOEL Perpignan dimanche 14 décembre 2025.
CHOEUR DE CHAMBRE CONCERT DE NOEL
7 Rue de l’Église-la-Réal Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
A l’Eglise Notre Dame de la Réal, Le Chœur de Chambre de Perpignan retrouve la superbe acoustique de l’église à l’occasion de ce rendez-vous qu’il aime donner chaque année aux auditeurs, quelques jours avant Noël.
7 Rue de l’Église-la-Réal Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 10 00
English :
At the Eglise Notre Dame de la Réal, Le Ch?ur de Chambre de Perpignan returns to the church’s superb acoustics for this annual rendezvous with listeners, a few days before Christmas.
