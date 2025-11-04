Choeur de Chambre du Conservatoire dans Nunc Dimittis Beauté révélée

3 rue Edmond Rostand Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Avec le Chœur de Chambre du Conservatoire sous la direction de Thibaut Benoit.

Le récit du vieillard Siméon, le Nunc Dimittis, devient prétexte à un voyage musical autour des notions d’émerveillement et d’accomplissement.

Avec le Chœur de Chambre du Conservatoire sous la direction de Thibaut Benoit.

Le récit du vieillard Siméon, le Nunc Dimittis, devient prétexte à un voyage musical autour des notions d’émerveillement et d’accomplissement. .

3 rue Edmond Rostand Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

With the Conservatoire Ch?ur de Chambre under the direction of Thibaut Benoit.

Nunc Dimittis, the story of the old man Simeon, becomes the pretext for a musical journey around the notions of wonder and fulfillment.

German :

Mit dem Ch?ur de Chambre du Conservatoire unter der Leitung von Thibaut Benoit.

Die Erzählung des greisen Simeon, das Nunc Dimittis, wird zum Vorwand für eine musikalische Reise rund um die Begriffe Staunen und Erfüllung.

Italiano :

Con il Coro da Camera del Conservatorio diretto da Thibaut Benoit.

Il Nunc Dimittis, la storia del vecchio Simeone, diventa il pretesto per un viaggio musicale intorno alle nozioni di meraviglia e realizzazione.

Espanol :

Con el Coro de Cámara del Conservatorio dirigido por Thibaut Benoit.

Nunc Dimittis, la historia del anciano Simeón, se convierte en el pretexto para un viaje musical en torno a las nociones de asombro y plenitud.

L’événement Choeur de Chambre du Conservatoire dans Nunc Dimittis Beauté révélée Amiens a été mis à jour le 2025-11-04 par OT D’AMIENS