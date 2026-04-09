Chœur de Chambre Venu d’Irlande église Ste Marie des Batignolles Paris
Chœur de Chambre Venu d’Irlande église Ste Marie des Batignolles Paris dimanche 26 avril 2026.
Un Programme Varié des Belles œuvres : Mêlant, Grands Compositeurs d’Antan et plus Récents ou Vivants
entre autre : Vigilate: William Byrd, Plaudite Psalite: Kestutis Daugirdas, Jubilate Deo: Ko Matsushita, Peace Like a River: Ronald Staheli, Crucifixus: Antonio Lotti,
Stetit Angelus: Rihards Dubra, My Guiding Light: Jack Cunnane, Gospodi: Alfred Schnittke etc…
le Choeur de l’Université de Maynooth : ville située dans le nord du comté de Kildare en Irlande. Très important pôle universitaire de l’agglomération de Dublin.
– Le chœur est entré dans l’histoire en devenant le premier chœur irlandais, sous la direction du Dr Michael T. Dawson, le plus jeune chef de chœur — à remporter le prestigieux Trophée Pavarotti du « Chœur du Monde » au Festival international de musique de Llangollen, au Pays de Galles.
– A aussi remporté deux Médailles d’Or à Malaga (Espagne) dans les catégories « Chœurs de jeunes à voix mixtes » et « Musique sacrée pour chœur ».
Voici Un Extrait Vidéo de leur Talent : https://www.youtube.com/watch?v=6tBYDs6orgw
Choeur & & instruments traditionnels irlandais : cornemuse, accordéon, banjo et violon.
Le dimanche 26 avril 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1986350255084?aff=oddtdtcreator
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