Chœur de Chambre Venu d’Irlande église Ste Marie des Batignolles Paris

Un Programme Varié des Belles œuvres : Mêlant, Grands Compositeurs d’Antan et plus Récents ou Vivants

entre autre : Vigilate: William Byrd, Plaudite Psalite: Kestutis Daugirdas, Jubilate Deo: Ko Matsushita, Peace Like a River: Ronald Staheli, Crucifixus: Antonio Lotti,

Stetit Angelus: Rihards Dubra, My Guiding Light: Jack Cunnane, Gospodi: Alfred Schnittke etc…

le Choeur de l’Université de Maynooth : ville située dans le nord du comté de Kildare en Irlande. Très important pôle universitaire de l’agglomération de Dublin.

– Le chœur est entré dans l’histoire en devenant le premier chœur irlandais, sous la direction du Dr Michael T. Dawson, le plus jeune chef de chœur — à remporter le prestigieux Trophée Pavarotti du « Chœur du Monde » au Festival international de musique de Llangollen, au Pays de Galles.

– A aussi remporté deux Médailles d’Or à Malaga (Espagne) dans les catégories « Chœurs de jeunes à voix mixtes » et « Musique sacrée pour chœur ».

Voici Un Extrait Vidéo de leur Talent : https://www.youtube.com/watch?v=6tBYDs6orgw

Choeur & & instruments traditionnels irlandais : cornemuse, accordéon, banjo et violon.

Le dimanche 26 avril 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1986350255084?aff=oddtdtcreator



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