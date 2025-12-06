Choeur de clarinette Colmar

Choeur de clarinette

19 place du capitaine dreyfus Colmar Haut-Rhin

Samedi 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Le jour de la Saint-Nicolas, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour vous laisser emporter au son de ce choeur de clarinettes ? C’est ce qui vous est proposé dans la salle des familles.

19 place du capitaine dreyfus Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 67 96 conservatoire@colmar.fr

English :

On St. Nicholas Day, why not take advantage of this moment to let yourself be carried away by the sound of this clarinet choir? That’s what’s on offer in the family room.

German :

Warum nutzen Sie am Nikolaustag nicht die Gelegenheit, sich von den Klängen dieses Klarinettenchors mitreißen zu lassen? Dies wird Ihnen im Familienzimmer angeboten.

Italiano :

Nel giorno di San Nicola, perché non approfittare di questo momento per lasciarsi trasportare dal suono di questo coro di clarinetti? Questa è l’offerta della Sala delle Famiglie.

Espanol :

El día de San Nicolás, ¿por qué no aprovechar para dejarse llevar por el sonido de este coro de clarinetes? Eso es lo que se ofrece en la Sala Familiar.

