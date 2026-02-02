Choeur de clarinettes Sainte-Livrade-sur-Lot

Choeur de clarinettes

Venez voyager au coeur de la clarinette et plonger dans l’univers fascinant de cet instrument à l’occasion d’un spectacle réunissant plus de 60 clarinettistes et mêlant musique, conte et partage autour de son histoire aussi riche qu’émouvante.

Tout public Durée 1h30

English : Choeur de clarinettes

Take a journey to the heart of the clarinet, and plunge into the fascinating world of this instrument, with a show featuring over 60 clarinetists, combining music, storytelling and sharing its rich and moving history.

All audiences Duration: 1h30

