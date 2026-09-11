Chœur de femmes Emazte korua Erlauntza Église Sainte Marie Madeleine Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Chœur de femmes Emazte korua Erlauntza

Église Sainte Marie Madeleine Quartier Amotz, D3 Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Créé en 2014 par Claude Lafitte notre cheffe de cœur, le groupe mixte Erlauntza (la ruche) s’est transformé en un ensemble féminin. Dans l’esprit des otxote de femmes, nous abordons des œuvres variées mélodies basques et chants du monde. Nous sommes accompagnées au piano par Pierre Mari. .

Église Sainte Marie Madeleine Quartier Amotz, D3 Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

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English : Chœur de femmes Emazte korua Erlauntza

L’événement Chœur de femmes Emazte korua Erlauntza Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque