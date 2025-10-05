CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE À LA BOUGIE – EGLISE SAINTE THERESE DE BOULOGNE Boulogne Billancourt

CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE À LA BOUGIE Début : 2025-12-10 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE DE BOULOGNE-BILLANCOURTSACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15C’est un rendez-vous rare et prestigieux que nous vous proposons : le célèbre Chœur de l’Armée française, formation vocale officielle de la République, quitte les cérémonies d’État et les salons de l’Élysée pour venir à la rencontre du grand public.Dans un répertoire aussi puissant qu’émouvant, entre chefs-d’œuvre de la musique classique et chants du monde, vivez un concert unique au cœur du patrimoine, l’occasion de vibrer au son d’une institution au talent exceptionnel.À la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans un instant hors du temps.

EGLISE SAINTE THERESE DE BOULOGNE 62, RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE 92100 Boulogne Billancourt 92