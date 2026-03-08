Choeur de lecteurs et tea time

16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Animé par Tom Gil, d’après le conteur Daniel Fatous. Participez à une lecture collective autour de textes de George Sand dans une ambiance conviviale où s’invitent thé et gourmandises à partager.

Inscription 05 55 66 61 23

Rendez-vous à la médiathèque à Aubusson .

16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 61 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choeur de lecteurs et tea time

L’événement Choeur de lecteurs et tea time Aubusson a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Aubusson-Felletin