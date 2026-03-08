Choeur de lecteurs et tea time Aubusson
Choeur de lecteurs et tea time Aubusson samedi 21 mars 2026.
16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Animé par Tom Gil, d’après le conteur Daniel Fatous. Participez à une lecture collective autour de textes de George Sand dans une ambiance conviviale où s’invitent thé et gourmandises à partager.
Inscription 05 55 66 61 23
Rendez-vous à la médiathèque à Aubusson .
16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 61 23
