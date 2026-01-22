Choeur de lecteurs Meymac
Place de l’Église Meymac Corrèze
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Choeur de lecteurs animé par Nadège Moyart, daprès le conteur et lecteur à voix haute, Daniel Fatous
Vous aimez lire et vous êtes curieux d’expérimenter une lecture atypique créative et collective?
Rejoignez-nous, nous fournissons les livres et la chaleur de boissons chaudes en cette fin de semaine.
6 personnes minimum, sur inscription
Participation libre .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com
