Choeur de lecteurs Meymac

Choeur de lecteurs

Place de l’Église Meymac Corrèze

Choeur de lecteurs animé par Nadège Moyart, daprès le conteur et lecteur à voix haute, Daniel Fatous

Vous aimez lire et vous êtes curieux d’expérimenter une lecture atypique créative et collective?

Rejoignez-nous, nous fournissons les livres et la chaleur de boissons chaudes en cette fin de semaine.

6 personnes minimum, sur inscription

Participation libre .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com

