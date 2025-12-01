CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan

CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan mercredi 17 décembre 2025.

CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17 décembre

Voyage spirituel | Gabriel Bourgoin direction

.

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

English :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat December 17

Spiritual Journey | Gabriel Bourgoin direction

German :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17. Dezember

Voyage spirituel | Gabriel Bourgoin Leitung

Italiano :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17 dicembre

Viaggio Spirituale | Direzione di Gabriel Bourgoin

Espanol :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17 de diciembre

Viaje espiritual | Dirección Gabriel Bourgoin

L’événement CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-26 par PERPIGNAN TOURISME