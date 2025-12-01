CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan
CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan mercredi 17 décembre 2025.
CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 28
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 20:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17 décembre
Voyage spirituel | Gabriel Bourgoin direction
.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
English :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat December 17
Spiritual Journey | Gabriel Bourgoin direction
German :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17. Dezember
Voyage spirituel | Gabriel Bourgoin Leitung
Italiano :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17 dicembre
Viaggio Spirituale | Direzione di Gabriel Bourgoin
Espanol :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 17 de diciembre
Viaje espiritual | Dirección Gabriel Bourgoin
L’événement CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-26 par PERPIGNAN TOURISME