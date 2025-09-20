Chœur de Loups en concert Chamberet

Chœur de Loups en concert Chamberet samedi 20 septembre 2025.

Chamberet Corrèze

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez assister au concert du Chœur de Loups dirigé par Christian Roque, organisé par Familles Rurales Treignac et la Confrérie de la cidrerie des Monédières de Chamberet, à 18h30 à l’Eglise.

Ouverture des portes à 18h00 .

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

