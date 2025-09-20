Chœur de Loups en concert Chamberet
Venez assister au concert du Chœur de Loups dirigé par Christian Roque, organisé par Familles Rurales Treignac et la Confrérie de la cidrerie des Monédières de Chamberet, à 18h30 à l’Eglise.
Ouverture des portes à 18h00 .
Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 23
