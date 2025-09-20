Choeur de lumière d’Anthony CARO Eglise Saint Jean Baptiste Bourbourg

Choeur de lumière d’Anthony CARO Eglise Saint Jean Baptiste Bourbourg samedi 20 septembre 2025.

Choeur de lumière d’Anthony CARO 20 et 21 septembre Eglise Saint Jean Baptiste Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découverte du Choeur de lumière d’Anthony CARO.

L’oeuvre d’Anthony CARO dans l’église Saint jean-Baptiste est une oeuvre monumentale mélangeant art contemporain, art sacré et patrimoine architectural.

Plongez dans un ensemble de 15 sculptures déployées dans le choeur gothique.

Eglise Saint Jean Baptiste rue Paul Machy 59630 Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

d.r.