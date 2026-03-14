Chœur de Poètes à la Palette

3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Soirée Poésie

Mardi 24 mars à 18h

3 route de Frencq

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Dans le cadre du Printemps des Poètes

Nous vous proposons de participer à un chœur de lecteurs . Cette expérience collective de lecture à voix haute permettra à chacun d’entre nous de faire sonner et résonner la parole poétique.

Et… si vous souhaitez simplement lire un poème, c’est aussi possible !

Téléchargez le programme du mois de mars à droite de votre écran !

Lieu dans la Petite Grange

Crédit La Palette Longvilliers .

3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France maeva@lapalette.org

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English :

L’événement Chœur de Poètes à la Palette Longvilliers a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer