Chœur de Poètes à la Palette Longvilliers
Chœur de Poètes à la Palette Longvilliers mardi 24 mars 2026.
Chœur de Poètes à la Palette
3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Soirée Poésie
Mardi 24 mars à 18h
3 route de Frencq
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Dans le cadre du Printemps des Poètes
Nous vous proposons de participer à un chœur de lecteurs . Cette expérience collective de lecture à voix haute permettra à chacun d’entre nous de faire sonner et résonner la parole poétique.
Et… si vous souhaitez simplement lire un poème, c’est aussi possible !
Téléchargez le programme du mois de mars à droite de votre écran !
Lieu dans la Petite Grange
Crédit La Palette Longvilliers .
3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France maeva@lapalette.org
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English :
L’événement Chœur de Poètes à la Palette Longvilliers a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer