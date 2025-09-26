Choeur de polyphonies franco-flamandes Gourdon
Choeur de polyphonies franco-flamandes
Église des Cordeliers Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Venez assister à ce concert lyrique dans l’église des Cordeliers, où son acoustique saura révéler les voix de ces chanteurs lyriques.
Ils viennent de France, d’Angleterre, du Pays de Galles; d’Écosse, d’Allemagne du Danemark, de Norvège, de Suède et des États-Unis. .
Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie
English :
Come and attend this lyrical concert in the Cordeliers church, where the acoustics will reveal the voices of these lyrical singers
German :
Besuchen Sie dieses lyrische Konzert in der Cordeliers-Kirche, wo die Akustik die Stimmen dieser lyrischen Sänger enthüllen wird
Italiano :
Venite a godervi questo concerto lirico nella chiesa dei Cordeliers, dove l’acustica rivelerà le voci di questi cantanti lirici
Espanol :
Venga a disfrutar de este concierto lírico en la iglesia de los Cordeliers, donde la acústica revelará las voces de estos cantantes líricos
