Choeur de polyphonies franco-flamandes Gourdon

Choeur de polyphonies franco-flamandes Gourdon vendredi 26 septembre 2025.

Choeur de polyphonies franco-flamandes

Église des Cordeliers Gourdon Lot

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Venez assister à ce concert lyrique dans l’église des Cordeliers, où son acoustique saura révéler les voix de ces chanteurs lyriques

Ils viennent de France, d’Angleterre, du Pays de Galles; d’Écosse, d’Allemagne du Danemark, de Norvège, de Suède et des États-Unis. .

Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie

English :

Come and attend this lyrical concert in the Cordeliers church, where the acoustics will reveal the voices of these lyrical singers

German :

Besuchen Sie dieses lyrische Konzert in der Cordeliers-Kirche, wo die Akustik die Stimmen dieser lyrischen Sänger enthüllen wird

Italiano :

Venite a godervi questo concerto lirico nella chiesa dei Cordeliers, dove l’acustica rivelerà le voci di questi cantanti lirici

Espanol :

Venga a disfrutar de este concierto lírico en la iglesia de los Cordeliers, donde la acústica revelará las voces de estos cantantes líricos

