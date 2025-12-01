Chœur d’enfants de la République Tchèque Place d’Allier Vichy
Chœur d’enfants de la République Tchèque Place d’Allier Vichy vendredi 12 décembre 2025.
Chœur d’enfants de la République Tchèque
Place d’Allier Eglise Saint-Blaise Vichy Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:45:00
Date(s) :
2025-12-12
L’association CRESCENDO vous convie à une soirée exceptionnelle le 12 décembre à 20h en l’église Saint-Blaise de VICHY.
.
Place d’Allier Eglise Saint-Blaise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 03choralecrescendo@gmail.com
English :
The CRESCENDO association invites you to an exceptional evening on December 12 at 8pm in VICHY’s Saint-Blaise church.
L’événement Chœur d’enfants de la République Tchèque Vichy a été mis à jour le 2025-11-27 par Vichy Destinations