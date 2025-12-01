Chœur d’enfants de la République Tchèque Place d’Allier Vichy

Chœur d’enfants de la République Tchèque

Place d’Allier Eglise Saint-Blaise Vichy Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:45:00

Date(s) :

2025-12-12

L’association CRESCENDO vous convie à une soirée exceptionnelle le 12 décembre à 20h en l’église Saint-Blaise de VICHY.

.

Place d’Allier Eglise Saint-Blaise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 03choralecrescendo@gmail.com

English :

The CRESCENDO association invites you to an exceptional evening on December 12 at 8pm in VICHY’s Saint-Blaise church.

L’événement Chœur d’enfants de la République Tchèque Vichy a été mis à jour le 2025-11-27 par Vichy Destinations