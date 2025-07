Choeur départemental Cathédrale St Jérôme Digne-les-Bains

Choeur départemental Cathédrale St Jérôme Digne-les-Bains dimanche 14 septembre 2025.

Cathédrale St Jérôme 15 RUE TOUR DES PRISONS Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : Dimanche 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:20:00

2025-09-14

Le Chœur Départemental des Alpes de Haute Provence, sous la direction de Jean Emmanuel Jacquet, sera accompagné au Grand orgue de la cathédrale par Emmanuel Arakélian, lauréat de nombreux prix internationaux et hôte régulier de festivals renommés.

+33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

The Ch?ur Départemental des Alpes de Haute Provence, conducted by Jean Emmanuel Jacquet, will be accompanied on the cathedral’s Great Organ by Emmanuel Arakélian, winner of numerous international prizes and regular guest at renowned festivals.

German :

Der Ch?ur Départemental des Alpes de Haute Provence unter der Leitung von Jean Emmanuel Jacquet wird an der Großen Orgel der Kathedrale von Emmanuel Arakélian begleitet, der zahlreiche internationale Preise gewonnen hat und regelmäßig bei renommierten Festivals zu Gast ist.

Italiano :

Il Ch?ur Départemental des Alpes de Haute Provence, diretto da Jean Emmanuel Jacquet, sarà accompagnato al Grande Organo della cattedrale da Emmanuel Arakélian, vincitore di numerosi premi internazionali e ospite regolare di rinomati festival.

Espanol :

La Ch?ur Départemental des Alpes de Haute Provence, dirigida por Jean Emmanuel Jacquet, estará acompañada en el Gran Órgano de la catedral por Emmanuel Arakélian, ganador de numerosos premios internacionales e invitado habitual en festivales de renombre.

