Chœur des amants

L’arc scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

Date(s) :

2026-01-29 2026-01-30

Théâtre — Durée 50 min — Dès 14 ans

Une partition sentimentale avec deux chefs d’orchestre entre pianissimo et mezzo forte.

Parce qu’elle a suffoqué au milieu de la nuit et bien cru qu’elle allait passer l’arme à gauche, une femme se lance, en compagnie de l’homme qui partage sa vie, dans le récit de son couple.

Le passage aux urgences, le retour à la maison, le fait d’être parents, la crainte des cheveux blancs et puis cette vie qui passe follement voilà ce que cette femme et cet homme nous narrent simultanément, mais pas univoquement, puisque leurs deux versions, c’est ça qui est troublant, diffèrent assez sensiblement. Par conséquent, Chœur des amants, c’est un peu Un homme et une femme, mais sans la plage de Deauville et sans la Ford Mustang le parcours sinueux, avec les mots ciselés et délicats de Tiago Rodrigues, l’auteur et metteur en scène de cette jolie pièce, d’un amour singulier et universel, effectué dans le plus simple appareil ce qui ne veut pas dire que les comédiens sont nus, mais que leur voix et leur corps suffisent à porter à son incandescence la puissance lyrique de cette chronique bicéphale et à bien faire entendre leur petit choeur qui bat… .

L’arc scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11 billetterie@larcscenenationale.fr

