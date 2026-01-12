Choeur des amants Place Charles de Gaulle Saint-Pierre-du-Mont

Choeur des amants

Place Charles de Gaulle Le Molière- Théâtres de Gascogne Saint-Pierre-du-Mont Landes

Et si l’amour se jouait dans un souffle, un battement de cœur, un instant suspendu ?

Tiago Rodrigues revient à sa toute première pièce de théâtre. Écrite et créée à Lisbonne, en 2007, Chœur des amants est un récit lyrique et polyphonique, où deux acteurs déroulent, à l’unisson ou presque, l’histoire d’un couple avec une douceur virtuose.

En juxtaposant des versions légèrement différentes des mêmes événements, la pièce nous permet d’explorer un moment de crise, semblable à une course contre-la-montre, dans laquelle tout est menacé et où l’on retrouve la force vitale de l’amour.

Dans une mise en scène épurée, avec une langue puissante et poétique, Rodrigues explore avec pudeur la beauté fragile de l’amour, du temps qui passe et de ce qu’il reste quand il est peut-être déjà trop tard.

Un théâtre de l’intime, vibrant d’émotion, qui célèbre l’humain dans ce qu’il a de plus nu. .

