Chœur des amants Tiago Rodrigues L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Chœur des amants Tiago Rodrigues

L'Entracte, Scène Joël Le Theule

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:45:00

2026-03-27

Théâtre 45 min. dès 14 ans

Actuel directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues nous invite à redécouvrir sa toute première pièce, Chœur des amants, écrite et créée à Lisbonne en 2007. Une ode à l’amour, portée par deux comédiens d’exception.

Sur scène, deux voix s’entrelacent deux amants, deux versions d’une même histoire. À l’unisson, ou presque, ils déroulent le fil de leur relation, leurs mots se frôlent, se répondent, se fondent parfois en un chant délicat. Le couple se dessine progressivement, révélant désirs, tourments, bonheurs fugaces et petits tracas. Auteur et metteur en scène reconnu, Tiago Rodrigues impose sa signature une langue poétique et puissante, une direction d’acteur fine et juste, un décor épuré. Ici, chaque mot résonne, chaque silence compte pour célébrer la complexité des sentiments et la beauté de l’instant partagé dans une relation amoureuse.

Distribution

Tiago Rodrigues texte & mise en scène

Magda Bizarro & Tiago Rodrigues scénographie

Manuel Abrantes lumières

Magda Bizarro costumes

Thomas Resendes traduction du texte

Océane Caïraty & Grégoire Monsaingeon interprétation

Remerciements André Pato, Cláudia Gaiolas, Tónan Quito, Cristina Vicente, Nuno Meira .

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

