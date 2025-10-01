Chœur des amants Tiago Rodrigues L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe
Chœur des amants Tiago Rodrigues L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe vendredi 27 mars 2026.
Chœur des amants Tiago Rodrigues
L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 21:45:00
Date(s) :
2026-03-27
Chœur des amants Tiago Rodrigues
Théâtre 45 min. dès 14 ans
Actuel directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues nous invite à redécouvrir sa toute première pièce, Chœur des amants, écrite et créée à Lisbonne en 2007. Une ode à l’amour, portée par deux comédiens d’exception.
Sur scène, deux voix s’entrelacent deux amants, deux versions d’une même histoire. À l’unisson, ou presque, ils déroulent le fil de leur relation, leurs mots se frôlent, se répondent, se fondent parfois en un chant délicat. Le couple se dessine progressivement, révélant désirs, tourments, bonheurs fugaces et petits tracas. Auteur et metteur en scène reconnu, Tiago Rodrigues impose sa signature une langue poétique et puissante, une direction d’acteur fine et juste, un décor épuré. Ici, chaque mot résonne, chaque silence compte pour célébrer la complexité des sentiments et la beauté de l’instant partagé dans une relation amoureuse.
Distribution
Tiago Rodrigues texte & mise en scène
Magda Bizarro & Tiago Rodrigues scénographie
Manuel Abrantes lumières
Magda Bizarro costumes
Thomas Resendes traduction du texte
Océane Caïraty & Grégoire Monsaingeon interprétation
Remerciements André Pato, Cláudia Gaiolas, Tónan Quito, Cristina Vicente, Nuno Meira .
L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
English :
Lovers’ song Tiago Rodrigues
German :
Ch?ur der Liebenden Tiago Rodrigues
Italiano :
La canzone degli innamorati Tiago Rodrigues
Espanol :
Canción de los enamorados Tiago Rodrigues
L’événement Chœur des amants Tiago Rodrigues Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-01 par CDT72