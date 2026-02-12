Choeur des jeunes Conservaroire Maurice Ravel Église Notre Dame Marmande

Choeur des jeunes Conservaroire Maurice Ravel

Église Notre Dame Allée de l’église Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Choeur des jeunes du conservaroire Maurice Ravel Direction, Antoine STRUB Piano, Sylvie PEREZ .

Choeur des jeunes du conservaroire Maurice Ravel Direction, Antoine STRUB Piano, Sylvie PEREZ . .

Église Notre Dame Allée de l’église Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choeur des jeunes Conservaroire Maurice Ravel

Choeur des jeunes du conservaroire Maurice Ravel Direction, Antoine STRUB Piano, Sylvie PEREZ .

L’événement Choeur des jeunes Conservaroire Maurice Ravel Marmande a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Val de Garonne