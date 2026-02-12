Choeur des jeunes Conservaroire Maurice Ravel Église Notre Dame Marmande
Église Notre Dame Allée de l’église Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Choeur des jeunes du conservaroire Maurice Ravel Direction, Antoine STRUB Piano, Sylvie PEREZ .
Église Notre Dame Allée de l’église Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr
