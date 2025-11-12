Choeur des lectrices Plumes d’Afrique Pont-de-Ruan
Choeur des lectrices Plumes d’Afrique
8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2025-11-12
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique.
Lecture de contes à partir de 5 ans.
8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
As part of the Plumes d’Afrique festival.
Storytelling for ages 5 and up.
German :
Im Rahmen des Festivals Plumes d’Afrique.
Märchenlesung für Kinder ab 5 Jahren.
Italiano :
Nell’ambito del festival Plumes d’Afrique.
Racconto per bambini dai 5 anni in su.
Espanol :
En el marco del festival Plumes d’Afrique.
Cuentacuentos para mayores de 5 años.
