Choeur des lectrices Plumes d’Afrique Pont-de-Ruan

Choeur des lectrices Plumes d’Afrique

8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique.

Lecture de contes à partir de 5 ans.

8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

As part of the Plumes d’Afrique festival.

Storytelling for ages 5 and up.

German :

Im Rahmen des Festivals Plumes d’Afrique.

Märchenlesung für Kinder ab 5 Jahren.

Italiano :

Nell’ambito del festival Plumes d’Afrique.

Racconto per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

En el marco del festival Plumes d’Afrique.

Cuentacuentos para mayores de 5 años.

