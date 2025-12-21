Choeur d’hommes de Bretagne Concert à l’Eglise Saint-Trémeur ! Place de Verdun Carhaix-Plouguer

Choeur d’hommes de Bretagne Concert à l’Eglise Saint-Trémeur !

Place de Verdun Eglise St-Tremeur Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Chœur d’Hommes de Bretagne MOUEZH PAOTRED BREIZH donnera un concert au profit des écoles Diwan de Carhaix .

Place de Verdun Eglise St-Tremeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 82 72 87 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choeur d’hommes de Bretagne Concert à l’Eglise Saint-Trémeur !

L’événement Choeur d’hommes de Bretagne Concert à l’Eglise Saint-Trémeur ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-06 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée