Choeur d’hommes La Chorale de l’Orient Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux
Choeur d’hommes La Chorale de l’Orient Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 28 février 2026.
Choeur d’hommes La Chorale de l’Orient
Rue du Coin d’Amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Sans musique, sans chansons, que serait la vie? telle est la devise de la Chorale de l’Orient (Vallée de Joux).
Le repertoire est varié, allant du chant populaire a capella au classique, avec ou sans accompagnement instrumental.
Entrée libre. .
Rue du Coin d’Amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Choeur d’hommes La Chorale de l’Orient
L’événement Choeur d’hommes La Chorale de l’Orient Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX