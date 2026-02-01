Choeur d’hommes La Chorale de l’Orient Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

Choeur d’hommes La Chorale de l’Orient

Rue du Coin d’Amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Sans musique, sans chansons, que serait la vie? telle est la devise de la Chorale de l’Orient (Vallée de Joux).

Le repertoire est varié, allant du chant populaire a capella au classique, avec ou sans accompagnement instrumental.

Entrée libre. .

Rue du Coin d'Amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

