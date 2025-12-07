Chœur Do Ré Étais-la-Sauvin
Chœur Do Ré Étais-la-Sauvin dimanche 7 décembre 2025.
Chœur Do Ré
Salle des fêtes Étais-la-Sauvin Yonne
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
La Chorale Chœur DoRé vous propose un concert au profit du Téléthon. .
Salle des fêtes Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.etais@wanadoo.fr
