CHOEUR DU SUD Pézenas 4 juillet 2025 07:00

Hérault

CHOEUR DU SUD Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Le Chœur du Sud, dirigé par Frank Castellano, offre une expérience musicale captivante avec ses performances inégalées.

Le Chœur du Sud, dirigé par Frank Castellano, offre une expérience musicale captivante avec ses performances inégalées.

Rendez-vous le vendredi 4 juillet 2025 à 21h00 au théâtre de verdure de Pézenas pour vivre cette expérience. .

Avenue de Plaisance

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

English :

The Ch?ur du Sud, directed by Frank Castellano, offers a captivating musical experience with its unrivalled performances.

German :

Der Ch?ur du Sud unter der Leitung von Frank Castellano bietet mit seinen unübertroffenen Darbietungen ein fesselndes Musikerlebnis.

Italiano :

La Ch’ur du Sud, diretta da Frank Castellano, offre un’esperienza musicale accattivante con i suoi spettacoli impareggiabili.

Espanol :

La Ch?ur du Sud, dirigida por Frank Castellano, ofrece una experiencia musical cautivadora con sus inigualables interpretaciones.

L’événement CHOEUR DU SUD Pézenas a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE