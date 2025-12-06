Chœur du Sud Salon-de-Provence

Chœur du Sud

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Une soirée qui s’annonce magique !

Avec un Château de l’Empéri majestueux en arrière-plan, les 300 voix du plus grand chœur d’Europe vont faire vibrer le public avec des chants de Noël et de variété française. En famille, entre amis, petits et grands, cet intermède musical est l’occasion de plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. .

Place des Centuries Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

English :

It promises to be a magical evening!

German :

Ein magischer Abend!

Italiano :

Si preannuncia una serata magica!

Espanol :

Promete ser una velada mágica

