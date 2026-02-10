Chœur Éphata – Le Fou d’Assise en cantastoria – Mars 2026 Eglise Saint Germain l’Auxerrois Paris

5 dates en mars 2026 à entrée libre !

12, 13, 14, 19, 20 mars 2026

20h30

Eglise Saint Germain l’Auxerrois

Entrée libre

Le Chœur Éphata, sous la direction de Rogatien Despaigne, revient en mars 2026 avec une nouvelle création musicale inédite : Le Fou d’Assise, en cantastoria, nouvelle fresque entremêlant grand répertoire sacré, création contemporaine et récit scénographié.

UN CHŒUR JEUNE ET PASSIONNÉ AU SERVICE D’UNE MUSIQUE VIVANTE

Depuis 2018, le Chœur Éphata est désormais identifié comme un acteur engagé dans la diffusion de la musique sacrée, partageant sa passion avec un public de plus en plus large. Dans ses concerts à entrée libre (plus de 50 depuis 2017), il se distingue par son exigence musicale et son atmosphère unique, portée par une trentaine de jeunes chanteurs âgés de 20 à 28 ans et des créations originales.

UNE HISTOIRE PORTÉE PAR LA MUSIQUE

Le Fou d’Assise est une cantastoria originale retraçant la vie inspirante de François d’Assise. C’est une forme musicale immersive dans laquelle l’auditeur est plongé au cœur d’une histoire inédite et scénographiée, portée par un récit original conçu pour l’occasion, qui met en scène des personnages et relie entre elles différentes pièces du répertoire choral.

UNE FORME MUSICALE NOUVELLE

Notre cantastoria, récit chanté en français et composé pour l’occasion, plongera l’auditeur dans l’univers de l’une des plus grandes figures du Moyen-Âge : François d’Assise. Les pièces du répertoire choral qui ponctuent le récit l’emmèneront dans une grande méditation musicale, à la découverte de véritables joyaux de l’œuvre de Bach et d’autres grands compositeurs. Les surtitrages et la scénographie lumineuse permettront de renforcer l’expérience musicale de l’auditeur.

POURQUOI CE PROJET ?

À l’occasion des 800 ans de la mort de Saint François d’Assise et dans la lignée de nos créations autour de La Passion selon S. Jean de J.S. Bach en Concert sur toiles et du Chemin de Dismas, c’est pour nous une manière d’aller à la rencontre de ce personnage historique hors du commun. Ce projet est aussi une manière de proposer une nouvelle écoute de grands chefs – d’œuvre du répertoire choral, mis en lumière par un écrin inédit. Enfin, il s’inscrit au cœur de notre mission : faire rayonner les trésors de la musique chorale sacrée, les rendre accessibles à tous, pour qu’ils puissent être découverts, partagés et aimés.

Affiche du concert ; Crédits : Marie De Jaeghere – Chœur Éphata

Plongez au cœur d’un récit inédit en musique, avec le Chœur Éphata !

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-20T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T20:30:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00

Eglise Saint Germain l’Auxerrois 2 place du Louvre 75001 Paris

https://www.choeurephata.com/event-details/le-fou-dassise choeurephata@gmail.com https://www.facebook.com/choeurEphata/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/choeurEphata/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Eglise Saint Germain l’Auxerrois et trouvez le meilleur itinéraire

