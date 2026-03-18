Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel Marmande
Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel Marmande mardi 24 mars 2026.
Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel
Gymnase Beyssac Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Choeur d’enfants des écoles de Beyssac, Jaurès et Lolya.
Choeur d’enfants des écoles de Beyssac, Jaurès et Lolya. .
Gymnase Beyssac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 40 89
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English : Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel
The Conservatoire’s Ch?ur des Jeunes will perform on Sunday, February 9, 2025 at 4pm in Marmande’s Notre-Dame church, with Christel Van de Hel on piano and Jacques Charpentier conducting.
L’événement Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel Marmande a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne