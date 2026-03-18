Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel

Gymnase Beyssac Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Choeur d’enfants des écoles de Beyssac, Jaurès et Lolya.

Choeur d’enfants des écoles de Beyssac, Jaurès et Lolya. .

Gymnase Beyssac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 40 89

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English : Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel

The Conservatoire’s Ch?ur des Jeunes will perform on Sunday, February 9, 2025 at 4pm in Marmande’s Notre-Dame church, with Christel Van de Hel on piano and Jacques Charpentier conducting.

L’événement Choeur Éphémère Conservatoire Maurice Ravel Marmande a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne