Chœur et Orchestre ArteLab Salle Camille Saint-Saëns Louveciennes

Chœur et Orchestre ArteLab

Salle Camille Saint-Saëns 30, rue du Général Leclerc Louveciennes Yvelines

Tarif : – – EUR

participation libre

Date :

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 21:15:00



2026-02-11

Concert du chœur et orchestre des élèves du Lycée La Bruyère de Versailles, dans le cadre du Festival du Bruit qui Pense

+33 7 68 33 44 76 festival@bruitquipense.com

Concert by the choir and orchestra of students from the Lycée La Bruyère in Versailles, as part of the Festival du Bruit qui Pense

