Chœur et Orchestre ArteLab Salle Camille Saint-Saëns Louveciennes mercredi 11 février 2026.
Salle Camille Saint-Saëns 30, rue du Général Leclerc Louveciennes Yvelines
Tarif : – – EUR
participation libre
Début : 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-02-11 21:15:00
2026-02-11
Concert du chœur et orchestre des élèves du Lycée La Bruyère de Versailles, dans le cadre du Festival du Bruit qui Pense
+33 7 68 33 44 78 festival@bruitquipense.com
English :
Concert by the choir and orchestra of students from the Lycée La Bruyère in Versailles, as part of the Festival du Bruit qui Pense
