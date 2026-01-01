Choeur et Orchestre Paul Kuentz Église Saint-Mélaine Moëlan-sur-Mer

Choeur et Orchestre Paul Kuentz

Église Saint-Mélaine Place de l’Église Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-01-25 16:00:00
2026-01-25

Vivaldi Gloria
Bach Magnificat
Massenet Méditation de Thaïs

Des places sont vendues à l’Office du tourisme de Moëlan-sur-Mer, à la Fnac et à l’entrée du concert.
Pensez à téléphoner à l’Office de tourisme avant de vous déplacer.   .

