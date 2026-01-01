Choeur et Orchestre Paul Kuentz Église Saint-Mélaine Moëlan-sur-Mer
Choeur et Orchestre Paul Kuentz Église Saint-Mélaine Moëlan-sur-Mer dimanche 25 janvier 2026.
Choeur et Orchestre Paul Kuentz
Église Saint-Mélaine Place de l’Église Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Vivaldi Gloria
Bach Magnificat
Massenet Méditation de Thaïs
Des places sont vendues à l’Office du tourisme de Moëlan-sur-Mer, à la Fnac et à l’entrée du concert.
Pensez à téléphoner à l’Office de tourisme avant de vous déplacer. .
Église Saint-Mélaine Place de l’Église Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Choeur et Orchestre Paul Kuentz
L’événement Choeur et Orchestre Paul Kuentz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS