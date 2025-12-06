Choeur Franco-Chinois de Paris; Choeur d’Enfants Jeunes Pousses; Tingting CHEN ( directrice artistique, cheffe de choeur) Église Saint-Merry Paris

Tingting Chen, Cheffe de chœur

Née au sein d’une famille de musiciens en Chine, Tingting Chen a grandi dans un univers où la musique occupait une place essentielle. Titulaire d’un master en anthropologie musicale, elle s’est ensuite orientée vers la direction chorale. Ancienne professeure au Conservatoire de Shanghai, elle y a transmis sa passion et son savoir avant de poursuivre sa formation en France, où elle a approfondi son expertise artistique. Formée par Michael Gohl et Tim Brown, elle a été lauréate du « Conductor Award » au Festival international de chant choral de Nancy en 2005.

Aujourd’hui installée à Paris, elle dirige le Chœur Franco-Chinois de Paris pour adultes ainsi que le Chœur d’Enfants Jeunes Pousses, qui accueille de jeunes choristes de 6 à 15 ans. Sous sa direction, ces ensembles explorent des répertoires variés, mettant à l’honneur les musiques folkloriques du monde entier. Convaincue que chaque culture enrichit l’art choral, elle intègre avec finesse des mélodies et des harmonies inspirées des traditions chinoises, en les mariant aux nuances de la musique occidentale. Sa direction précise et expressive reflète une vision chorale où chaque voix trouve sa place et où chaque culture s’épanouit en harmonie avec les autres, dans un esprit de partage et de création collective.

Chœur Franco-Chinois de Paris

Créé en octobre 2023 par Kejian Wang et Tingting Chen, le Chœur Franco-Chinois de Paris réunit des résidents chinois de Paris passionnés par le chant choral et la culture. Dirigé par Tingting Chen, diplômée du Conservatoire de musique de Shanghai, et accompagné par le pianiste Qihang Zhang, le chœur s’efforce de maintenir une qualité artistique de haut niveau.

Avec plus de 30 membres actifs, le chœur organise des répétitions hebdomadaires et a développé un répertoire multilingue impressionnant, chantant en chinois, français, anglais, japonais et zoulou. Il se produit fréquemment lors d’événements publics, notamment au festival Music&Friends à l’Église de la Madeleine, au festival Voix sur Berges, et lors des concerts de Noël aux lieux emblématiques de Paris.

Le Chœur Franco-Chinois de Paris aspire à être un pont entre les cultures, mettant en avant la richesse des voix unies au-delà des frontières.

Chœur d’enfants jeunes Pousses

Fondé en 2021, le Chœur d’enfants Jeunes Pousses réunit des chanteurs âgés de six à quinze ans, désireux d’explorer la magie du chant en chinois et dans d’autres langues du monde. Plus qu’un simple chœur, c’est un espace où les jeunes découvrent le plaisir de chanter, de bouger en rythme, et de vivre une aventure musicale collective.

Sous la direction passionnée de la cheffe de chœur Tingting Chen, les enfants se retrouvent chaque semaine pour des répétitions dynamiques et enrichissantes. À travers un répertoire éclectique, ils apprennent à maîtriser leur voix, s’initient aux techniques vocales, explorent les subtilités de l’harmonie et découvrent les richesses de la musique folklorique chinoise et internationale. Ce chœur est bien plus qu’un lieu d’apprentissage musical : il cultive chez chaque enfant la curiosité, la confiance en soi, et le bonheur de chanter en harmonie avec les autres.

Noël en Harmonie : Des voix mêlées d’Orient et d’Occident illuminent l’hiver

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h30 à 21h30

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/samedi-6-d%C3%A9cembre-2025-choeur-franco-chinois-de-paris-choeur-d-enfants-jeunes-pousses-tingting-c +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1595241208493725/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1595241208493725/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D