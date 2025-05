Choeur Gospel de la Rochelle en Concert – rue Flandres Dunkerque Sainte-Hermine, 17 mai 2025 20:30, Sainte-Hermine.

Vendée

Choeur Gospel de la Rochelle en Concert rue Flandres Dunkerque Salle Polyvalente Sainte-Hermine Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Concert exceptionnel organisé par la Ville de Saint-Jean-d’Hermine et La Puce à l’Oreille

Venez vibrer au rythme du Gospel et plongez dans une ambiance chaleureuse et envoûtante avec des voix puissantes qui sauront vous transporter.

Depuis 1997, ce chœur composé d’environ 40 choristes, solistes et musiciens, transmet avec passion des chants aux valeurs humanistes, offrant au public des moments d’émotion, de joie et de fraternité. ​

Le répertoire du Chœur Gospel de La Rochelle inclut des gospels et negro-spirituals tels que « Oh Happy Day », « Hallelujah » et « Precious Lord », connus et appréciés du grand public.

Réservation obligatoire pour assister au concert les billets sont disponibles en ligne ou à la Mairie de Saint-Jean-d’Hermine (réservations possibles du lundi au vendredi durant les horaires d’ouverture de la Mairie). .

rue Flandres Dunkerque Salle Polyvalente

Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 89 49 accueil@saintjeandhermine.fr

English :

Exceptional concert organized by the town of Saint-Jean-d’Hermine and La Puce à l’Oreille

German :

Außergewöhnliches Konzert, organisiert von der Stadt Saint-Jean-d’Hermine und La Puce à l’Oreille

Italiano :

Concerto eccezionale organizzato dalla città di Saint-Jean-d’Hermine e da La Puce à l’Oreille

Espanol :

Concierto excepcional organizado por la ciudad de Saint-Jean-d’Hermine y La Puce à l’Oreille

