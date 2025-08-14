Choeur Kup Taldea Place Royale Lescar

Kup Taldea est né au printemps 2003 à San Sebastian dans l e cadre du Centro

Superior de Música del País Vasco, Musikene, sous l’impulsion de son professeur

de direction chorale de l’époque, le maestro Gabriel Baltes

Auréolé de plusieurs prix et récompenses dans de nombreux festivals et concours,

dont celui de Toulouse en 2008, Kup Taldea séduit par sa rigueur dans l ’approche des oeuvres et par une qualité vocale et scénique exceptionnelle.

Ses divers enregistrements ont tous été salués unanimement par la critique.

C’est une chance de découvrir ce choeur sublime dans l’écrin de la Cathédrale de Lescar, dans un programme mêlant compositeurs romantiques et compositeurs basques d’aujourd’hui, dans un splendide programme sacré.

Brahms Trois Motets op.110, Rheinberger Cantus Missae OEuvres sacrées de Busto, Sarasola, Guerrero etc…

– direction: Gabriel Bartes .

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

