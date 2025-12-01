CHOEUR ORFEON DONOSTIARRA HALLE AUX GRAINS Toulouse

CHOEUR ORFEON DONOSTIARRA

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 77 EUR

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

2025-12-18

Des chants de Noël de toute l’Europe par le chœur Orfeón Donostiarra, l’un des plus prestigieux de la scène internationale, cela ne s’oublie pas !

Sous la direction de José Antonio Sainz Alfaro, la formation possède les plus belles voix qui soient. Un moment unique de partage et d’enchantement dans des œuvres allant de l’ère baroque au 20e siècle. 20 .

English :

Christmas carols from all over Europe, sung by the Orfeón Donostiarra choir, one of the most prestigious on the international scene, can?t be forgotten!

German :

Weihnachtslieder aus ganz Europa vom Orfeón Donostiarra, einem der renommiertesten Chöre der internationalen Szene das vergisst man nicht!

Italiano :

I canti natalizi di tutta Europa, cantati dall’Orfeón Donostiarra, uno dei cori più prestigiosi del panorama internazionale, non sono da meno!

Espanol :

No hay que olvidar los villancicos de toda Europa, cantados por el Orfeón Donostiarra, uno de los coros más prestigiosos del panorama internacional

