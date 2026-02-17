Chœur OTrente : Concerts 20 ans Basilique Saint-Clotilde PARIS
Chœur OTrente : Concerts 20 ans Basilique Saint-Clotilde PARIS jeudi 19 mars 2026.
Le 30 janvier 2006, le chœur OTrente est né.
Pour que la fête soit totale, nous comptons sur votre présence !
Venez nombreux fêter nos 20 ans aux concerts des 19 et 21 mars 2026, autour d’un programme grandiose :
– Haendel, Israel in Egypt, avec un ensemble instrumental, et
– une création pour OTrente de la talentueuse Lise Borel, accompagné à l’orgue par Olivier Penin
Chœur : Ensemble Vocal OTrente
Direction : Louis Gal
Orgue : Olivier Penin
Orchestre baroque
Tarifs : 18€ en prévente, 25€ sur place, 10€ (étudiants, sans emploi), gratuit pour les enfants. Pour deux places achetées, la troisième est à -50%
L’Ensemble Vocal OTrente vous présente ces concerts anniversaire !
Le samedi 21 mars 2026
de 15h00 à 17h00
Le jeudi 19 mars 2026
de 20h30 à 22h30
payant
Sur place 25€
Prévente 18€
Tarif réduit 10€
Gratuit -12 ans
Tout public.
Basilique Saint-Clotilde 23 bis rue Las Cases 75007 PARIS
https://www.otrente.org/billetterie https://www.facebook.com/OTrente https://www.facebook.com/OTrente
