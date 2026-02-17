Chœur OTrente : Concerts 20 ans Basilique Saint-Clotilde PARIS

Le 30 janvier 2006, le chœur OTrente est né.

Pour que la fête soit totale, nous comptons sur votre présence !

Venez nombreux fêter nos 20 ans aux concerts des 19 et 21 mars 2026, autour d’un programme grandiose :

– Haendel, Israel in Egypt, avec un ensemble instrumental, et

– une création pour OTrente de la talentueuse Lise Borel, accompagné à l’orgue par Olivier Penin

Chœur : Ensemble Vocal OTrente

Direction : Louis Gal

Orgue : Olivier Penin

Orchestre baroque

Tarifs : 18€ en prévente, 25€ sur place, 10€ (étudiants, sans emploi), gratuit pour les enfants. Pour deux places achetées, la troisième est à -50%

L’Ensemble Vocal OTrente vous présente ces concerts anniversaire !

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 17h00

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h30 à 22h30

payant

Sur place 25€

Prévente 18€

Tarif réduit 10€

Gratuit -12 ans

Tout public.

Basilique Saint-Clotilde 23 bis rue Las Cases 75007 PARIS

https://www.otrente.org/billetterie https://www.facebook.com/OTrente



