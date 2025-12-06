Chœur OTrente : Concerts A Boy was Born Eglise Sainte Thérèse Boulogne-Billancourt

Les 6 et 7 décembre, si vous tendez l’oreille, vous pourriez entendre au loin des mélodies familières ! On frappe à votre porte : sont-ce les joyeux buveurs de “Wassail”, cette boisson de Noël, où le cidre et le rhum se mêlent à la cannelle, au gingembre et au clou de girofle ? Ce pourrait bien être aussi un quatuor de chanteurs qui, bravant le froid et la neige, interpréteront vos Christmas Carols favoris…

This is no fantasy ! Non, vous ne rêvez pas ! Le chœur OTrente, et son chef Louis Gal, vous invitent à un concert de Noël absolutely British !

Vous entendrez, accompagnées à l’orgue par Olivier Penin, de magnifiques pièces pour chœur et orgue comme Christmas Day composé par Gustav Holst ou encore la Fantasia on Christmas Carols de Ralph Vaughan Williams.

Au cœur de ce programme, la cantate pour double-choeur, A Boy was Born de Benjamin Britten, composée d’un thème et variations sur une mélodie du XVIème siècle. Britten nous invite à un moment de douceur et de contemplation devant la Vierge Marie qui chantonne en berçant son nouveau-né, tandis que les angelots murmurent Jesu, Jesu, Jesu…

Nous avons hâte de partager avec vous cette atmosphère chaleureuse et festive, si typique des Noëls anglais :

Samedi 6 décembre à 20h30 à la basilique Sainte Clotilde (Paris 7)

Dimanche 7 décembre à 16h à l’église Sainte Thérèse de Boulogne

Au plaisir de vous retrouver !

Chœur : Ensemble Vocal OTrente

Direction : Louis Gal

Orgue : Olivier Penin

L’Ensemble Vocal OTrente vous présente ses prochains concerts de Noëls anglais !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

Sur place 18€

Prévente 15€

Tarif réduit 10€

Gratuit -12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-07T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T20:30:00+02:00_2025-12-06T22:00:00+02:00;2025-12-07T16:00:00+02:00_2025-12-07T17:30:00+02:00

Eglise Sainte Thérèse 62 rue de l’Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.otrente.org/billetterie https://www.facebook.com/OTrente https://www.facebook.com/OTrente