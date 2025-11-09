Chœur Philharmonique de Marseille Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Chœur Philharmonique de Marseille

Dimanche 9 novembre 2025 de 16h à 17h30. Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur 22 rue Lacépède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

2025-11-09

Le Chœur Philharmonique de Marseille accompagné de Claudia Sorokina, soprano et de l’orchestre de Chambre de Marseille, seront dirigés par Jean Emmanuel Jacquet Professeur de Chant Choral au Conservatoire. Francis Poulenc et Josef Rheinberger à l’honneur.

Le Stabat de Rheinberger a été composé en 1884. Il décrit la douleur de la vierge Marie lors de la crucifixion de Jésus. Ses harmonies sont riches. Cette œuvre intimiste romantique est touchante et profondément spirituelle.

Le Stabat Mater de Francis Poulenc a été composé en 1950 en mémoire de son ami Christian Bérard. Cette œuvre lumineuse incarne la peine humaine. Le compositeur nous emmène dans des atmosphères très différentes , tour à tour graves, austères, fulgurantes, ….. Il dira qu’il y a mis son âme

Ce programme est complété de motets pour le temps de Noel écrits par ces grands compositeurs .

Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur 22 rue Lacépède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 65 45 41

English :

The Marseille Philharmonic Choir, accompanied by soprano Claudia Sorokina and the Marseille Chamber Orchestra, will be conducted by Jean Emmanuel Jacquet, Professor of Choral Singing at the Conservatoire. Francis Poulenc and Josef Rheinberger in the spotlight.

German :

Der Ch?ur Philharmonique de Marseille, begleitet von Claudia Sorokina, Sopran, und dem Kammerorchester von Marseille, werden von Jean Emmanuel Jacquet, Professor für Chorgesang am Konservatorium, dirigiert. Francis Poulenc und Josef Rheinberger stehen im Mittelpunkt.

Italiano :

Il Coro Filarmonico di Marsiglia, accompagnato dal soprano Claudia Sorokina e dall’Orchestra da Camera di Marsiglia, sarà diretto da Jean Emmanuel Jacquet, professore di canto corale al Conservatorio. Francis Poulenc e Josef Rheinberger sotto i riflettori.

Espanol :

El Coro Filarmónico de Marsella, acompañado por la soprano Claudia Sorokina y la Orquesta de Cámara de Marsella, estará dirigido por Jean Emmanuel Jacquet, profesor de canto coral del Conservatorio. Francis Poulenc y Josef Rheinberger en el punto de mira.

L’événement Chœur Philharmonique de Marseille Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence