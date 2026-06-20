Taussac-la-Billière

CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA

Taussac-la-Billière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

3ème Challenge Claude Brousse

Concours de pétanque en doublette à 9h00

48 doublettes montées

15€/équipe repas compris (macédoine, moules farcies, fromage, dessert, vin et café compris)

Animation Groupe Eclipse

Buvette toute la journée

Infos 07 84 54 90 76

3ème Challenge Claude Brousse

Concours de pétanque en doublette à 9h00

48 doublettes montées

15€/équipe repas compris (macédoine, moules farcies, fromage, dessert, vin et café compris)

Animation Groupe Eclipse

Buvette toute la journée

Infos 07 84 54 90 76 .

Taussac-la-Billière 34600 Hérault Occitanie acpatrimoinetaussaclabilliere@gmail.com

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English : CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA

3rd Claude Brousse Challenge

Pétanque doubles tournament at 9:00 a.m.

48 registered doubles teams

15?/team, meal included (vegetable medley, stuffed mussels, cheese, dessert, wine, and coffee included)

Entertainment: Groupe Eclipse

Refreshments available all day

Info: 07 84 54 90 76

L’événement CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA Taussac-la-Billière a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB