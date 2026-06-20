CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA Taussac-la-Billière
CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA Taussac-la-Billière samedi 4 juillet 2026.
Taussac-la-Billière
CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA
Taussac-la-Billière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
3ème Challenge Claude Brousse
Concours de pétanque en doublette à 9h00
48 doublettes montées
15€/équipe repas compris (macédoine, moules farcies, fromage, dessert, vin et café compris)
Animation Groupe Eclipse
Buvette toute la journée
Infos 07 84 54 90 76
3ème Challenge Claude Brousse
Concours de pétanque en doublette à 9h00
48 doublettes montées
15€/équipe repas compris (macédoine, moules farcies, fromage, dessert, vin et café compris)
Animation Groupe Eclipse
Buvette toute la journée
Infos 07 84 54 90 76 .
Taussac-la-Billière 34600 Hérault Occitanie acpatrimoinetaussaclabilliere@gmail.com
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English : CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA
3rd Claude Brousse Challenge
Pétanque doubles tournament at 9:00 a.m.
48 registered doubles teams
15?/team, meal included (vegetable medley, stuffed mussels, cheese, dessert, wine, and coffee included)
Entertainment: Groupe Eclipse
Refreshments available all day
Info: 07 84 54 90 76
L’événement CHOEUR PIANO SOPRANO BARYTON TROMPETTE HARMONICA Taussac-la-Billière a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB