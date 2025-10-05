CHOEUR SARTÈNE À LA BOUGIE – EGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES Vincennes

CHOEUR SARTÈNE À LA BOUGIE Début : 2025-12-14 à 17:00. Tarif : – euros.

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-VINCENNESSACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :CHOEUR SARTÈNE À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Le Chœur de Sartène à la bougie : la voix sacrée de la Corse Fermez les yeux… et laissez-vous emporter vers les hauteurs de Sartène, là où résonne depuis des siècles le chant sacré corse. Héritier vivant du couvent franciscain de San Damianu, le Chœur d’hommes de Sartène incarne à lui seul l’âme de l’île : profonde, vibrante, intemporelle. Dirigé par le charismatique Jean-Paul Poletti, ce chœur emblématique mêle ferveur spirituelle et tradition populaire dans une polyphonie bouleversante, entre ciel et maquis. Dans l’église Saint-Louis, redécouvrez ce joyau original du patrimoine Art Déco entièrement peint et restauré, illuminé pour l’occasion par des centaines de bougies. Un évènement inédit à Vincennes.

EGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES 22 rue Fays 94300 Vincennes 94