CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER Clermont-l’Hérault 12 juillet 2025 07:00

Hérault

CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER 7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Le Chœur Symphonique de Montpellier vous invite à découvrir une œuvre brillante écrite avec fougue par un jeune Puccini d’à peine 20 ans.

Un romantique programme avec la Messa di Gloria PUCCINI .

7 Rue Henri Martin

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

The Ch?ur Symphonique de Montpellier invites you to discover a brilliant work written with passion by a young Puccini barely 20 years old.

Der Ch?ur Symphonique de Montpellier lädt Sie ein, ein brillantes Werk zu entdecken, das der erst 20-jährige Puccini mit Feuereifer geschrieben hat.

La Ch’ur Symphonique de Montpellier vi invita a scoprire un’opera brillante scritta con passione da un giovane Puccini appena ventenne.

La Ch?ur Symphonique de Montpellier le invita a descubrir una obra brillante escrita con pasión por un joven Puccini de apenas 20 años.

