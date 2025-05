CHOEUR VOCALYS – Teyran, 25 mai 2025 07:00, Teyran.

Hérault

CHOEUR VOCALYS Teyran Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Pour célébrer ses 20 ans, Vocalys vous invite à un voyage musical et poétique, entre œuvres anciennes et contemporaines — un moment de partage et d’émotion à ne pas manquer.

Depuis 2005, le chœur Vocalys, fondé par Lucille Bruyère, enchante le public avec sa passion du chant choral et lyrique. Présent sur de nombreuses scènes, des festivals régionaux aux abbayes prestigieuses, il affectionne aussi les églises intimistes où l’acoustique sublime les voix. .

Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 19

English :

To celebrate its 20th anniversary, Vocalys invites you on a musical and poetic voyage, between ancient and contemporary works? a moment of sharing and emotion not to be missed.

German :

Zur Feier seines 20-jährigen Bestehens lädt Vocalys Sie zu einer musikalischen und poetischen Reise zwischen alten und zeitgenössischen Werken ein ? ein Moment des Teilens und der Emotionen, den Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Per celebrare il suo 20° anniversario, Vocalys vi invita a un viaggio musicale e poetico attraverso opere del passato e del presente: un momento di condivisione e di emozione da non perdere.

Espanol :

Para celebrar su 20 aniversario, Vocalys le invita a un viaje musical y poético a través de obras del pasado y del presente… un momento de intercambio y emoción que no debe perderse.

L’événement CHOEUR VOCALYS Teyran a été mis à jour le 2025-05-07 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP