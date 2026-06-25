Choeurs basques d’hommes Gogotik Rue de l’Eglise Béhasque-Lapiste

Béhasque-Lapiste

Choeurs basques d’hommes Gogotik

Rue de l’Eglise Eglise Béhasque-Lapiste Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Gogotik — un nom qui signifie De bon cœur, avec plaisir — est né en novembre 2007 à Saint‑Jean‑Pied‑de‑Port. Depuis sa création, le groupe s’est donné pour mission de faire vivre, partager et célébrer la tradition du chant au Pays basque.

Alors que le chant choral est souvent associé à des œuvres religieuses ou profanes complexes, Gogotik apporte une touche singulière un répertoire festif, convivial et accessible, interprété en basque, en espagnol et en français. Des chants pensés pour être repris spontanément, pour rassembler, pour créer du lien — comme on le fait naturellement entre amis. .

Rue de l’Eglise Eglise Béhasque-Lapiste 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Choeurs basques d’hommes Gogotik

L’événement Choeurs basques d’hommes Gogotik Béhasque-Lapiste a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque