Choeurs basques mixtes Izar Hitza Saint-Jean-Pied-de-Port
Choeurs basques mixtes Izar Hitza Saint-Jean-Pied-de-Port mardi 7 juillet 2026.
Choeurs basques mixtes Izar Hitza
Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Concert du choeur mixte Izar Hitza. Venez découvrir des chants du monde ainsi que des chants traditionnels qui mettent en lumière la langue et la culture basque ! .
Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Choeurs basques mixtes Izar Hitza
L’événement Choeurs basques mixtes Izar Hitza Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque