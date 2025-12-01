Chœurs de Noël par les Ateliers des Arts Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay
Chœurs de Noël par les Ateliers des Arts Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay jeudi 11 décembre 2025.
Chœurs de Noël par les Ateliers des Arts
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 19:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Présentation des travaux d’élèves des classes de chant avec la participation des élèves du Cursus choral encadrés par leurs professeurs Nina Pal, Jean-Pierre Schmitt et Ségolène Bolard. Accompagnement piano Jean-Pierre Schmitt.
.
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
English :
Presentation of the work of students in singing classes, with the participation of Cursus choral students supervised by their teachers Nina Pal, Jean-Pierre Schmitt and Ségolène Bolard. Piano accompaniment: Jean-Pierre Schmitt.
L’événement Chœurs de Noël par les Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay