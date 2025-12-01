Chœurs de Noël par les Ateliers des Arts Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay

Chœurs de Noël par les Ateliers des Arts

Présentation des travaux d’élèves des classes de chant avec la participation des élèves du Cursus choral encadrés par leurs professeurs Nina Pal, Jean-Pierre Schmitt et Ségolène Bolard. Accompagnement piano Jean-Pierre Schmitt.

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

Presentation of the work of students in singing classes, with the participation of Cursus choral students supervised by their teachers Nina Pal, Jean-Pierre Schmitt and Ségolène Bolard. Piano accompaniment: Jean-Pierre Schmitt.

