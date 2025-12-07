Chœurs des Pueri Cantores de la Major et d’Avignon | Marseille Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul Marseille 1er Arrondissement

Dimanche 7 décembre 2025 de 17h30 à 18h45. Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul 2 Cours Franklin Roosevelt Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Du 28 novembre au 7 décembre 2025, Sacrée Musique revient pour une 5ème édition élargie à toute la région Sud 43 concerts illuminés à la vraie bougie dans les églises emblématiques du territoire, avant Noël. Programme et réservations sacreemusique.com

Les Petits Chanteurs de la Major à Marseille et les Petits Chanteurs d’Avignon s’associent pour un programme régional de grande envergure inédit. Les voix d’enfants se distinguent par leur justesse, leur clarté et une pureté qui touchent au cœur. Du grégorien à la création contemporaine en passant par la musique provençale, ils interprètent les plus grands classiques de Noël. .

Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul 2 Cours Franklin Roosevelt Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billeterie@sacreemusique.fr

From November 28 to December 7, 2025, Sacrée Musique returns for a 5th edition extended to the entire southern region: 43 concerts illuminated by real candlelight in the region’s emblematic churches, in the run-up to Christmas. Program and reservations: sacreemusique.com

Vom 28. November bis 7. Dezember 2025 kehrt Sacrée Musique für eine fünfte, auf die gesamte Region Südfrankreich ausgeweitete Ausgabe zurück: 43 Konzerte, die in den symbolträchtigen Kirchen der Region vor Weihnachten mit echten Kerzen beleuchtet werden. Programm und Reservierungen: sacreemusique.com

Dal 28 novembre al 7 dicembre 2025, Sacrée Musique torna per una quinta edizione che coprirà tutto il Sud della Francia: 43 concerti illuminati da vere candele nelle chiese emblematiche della regione prima del Natale. Programma e prenotazioni: sacreemusique.com

Del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, Sacrée Musique vuelve para una 5ª edición que recorrerá todo el Sur de Francia: 43 conciertos iluminados con velas reales en las iglesias emblemáticas de la región antes de Navidad. Programa y reservas: sacreemusique.com

