Choeurs d’hommes de Bretagne Le Bourg Poullaouen

Le Bourg Eglise Saint Pierre Saint Paul Poullaouen Finistère
Début : 2025-12-14 15:00:00
2025-12-14
Le Chœur d’Hommes de Bretagne MOUEZH PAOTRED BREIZH se produira à l’Eglise Saint-Pierre sous la direction de jean-Marie Airault.
Réservation sur Helloasso. .
