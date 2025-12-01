Choeurs d’hommes de Bretagne Le Bourg Poullaouen

Choeurs d’hommes de Bretagne

Eglise Saint Pierre Saint Paul Poullaouen Finistère

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Chœur d’Hommes de Bretagne MOUEZH PAOTRED BREIZH se produira à l’Eglise Saint-Pierre sous la direction de jean-Marie Airault.

Réservation sur Helloasso. .

Poullaouen 29246 Finistère Bretagne

