CHŒURS D’OPÉRA ET CHANTS TRADITIONNELS DE NOËL Saint-Bauzille-de-Putois

CHŒURS D’OPÉRA ET CHANTS TRADITIONNELS DE NOËL

Route de la Grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

À l’image du célèbre Concert du Nouvel An viennois, la Grotte des Demoiselles vous invite à son Grand Concert de Noël, un événement musical féérique et chaleureux, dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

Après le succès, des éditions précédentes, une nouvelle soirée vous est proposée au cœur de la cathédrale souterraine, pour faire vivre en musique la magie des fêtes au rythme des plus réjouissants chefs-d’œuvre du répertoire classique et des plus beaux chants de Noël.

Un concert exceptionnel sera donné par l’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier (40 choristes), sous la direction de Franck Fontcouberte, avec la participation de Juliette Hammel (soprano), Nathalie Cases (mezzo-soprano) et Karine Leonelli (piano).

Chants de noël traditionnels d’Europe France, Allemagne, Angleterre, Hongrie, Roumanie, Pologne, Ukraine.

Chœurs d’opéras Gloria d’Antonio Vivaldi .

Route de la Grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 70 02

English :

Following in the footsteps of the famous Viennese New Year?s Concert, the Grotte des Demoiselles invites you to its Grand Concert de Noël, a warm and magical musical event in the spirit of the festive season.

German :

Nach dem Vorbild des berühmten Wiener Neujahrskonzerts lädt die Grotte des Demoiselles Sie zu ihrem Großen Weihnachtskonzert ein, einem märchenhaften und gemütlichen Musikereignis im Geist der Weihnachtszeit.

Italiano :

Proprio come il famoso Concerto di Capodanno viennese, la Grotte des Demoiselles vi invita al suo Grande Concerto di Natale, un evento musicale caldo e magico nello spirito delle festività.

Espanol :

Al igual que el famoso Concierto de Año Nuevo vienés, la Grotte des Demoiselles le invita a su Gran Concierto de Navidad, un acontecimiento musical cálido y mágico en el espíritu de las fiestas.

