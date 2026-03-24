Choeurs en campagne dans Monsieur Choufleuri restera chez lui le…

24 place de la mairie Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Retrouvez les Choeurs en Campagne pour un concert de présentation Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach.

Sous la direction de Pierre Ledru, venez découvrir cet Opéra-bouffe où les quiproquos s’enchaînent !

Alors ne restez pas chez vous le dimanche 19 avril à 17h00.

L’opéra s’invite à Brunelles !

Pour un concert de présentation Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach avec une mise en scène de Lys Nordet.

Sous la direction de Pierre Ledru, venez découvrir cet Opéra-bouffe où les quiproquos s’enchaînent !

Alors si vous êtes prêts pour une une soirée pétillante et pleine d’humour, ne restez pas chez vous, Les Choeurs de l’opéra vous attendent le dimanche 19 avril à 17h à la salle des fêtes. 10 .

24 place de la mairie Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 68 63 80 64 association@operaencampagne.com

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English :

Join Les Choeurs en Campagne for a presentation concert of Jacques Offenbach’s Monsieur Choufleuri restera chez lui le… .

Under the direction of Pierre Ledru, come and discover this Opéra-bouffe where one misunderstanding follows another!

So don’t stay at home on Sunday, April 19 at 5:00 pm.

L’événement Choeurs en campagne dans Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Arcisses a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE