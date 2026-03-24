Choeurs en campagne dans Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Nogent-le-Rotrou
Choeurs en campagne dans Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Nogent-le-Rotrou vendredi 17 avril 2026.
Choeurs en campagne dans Monsieur Choufleuri restera chez lui le…
10 rue de la rhône Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Retrouvez les Choeurs en Campagne pour un concert de présentation Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach.
Sous la direction de Pierre Ledru, venez découvrir cet opéra-bouffe où les quiproquos s’enchaînent !
Alors ne restez pas chez vous le vendredi 17 avril à 20h30.
L’opéra s’invite à Coudray-au-Perche ! Pour un concert de présentation Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach avec une mise en scène de Lys Nordet.
Sous la direction de Pierre Ledru, venez découvrir cet opéra-bouffe où les quiproquos s’enchaînent !
Alors si vous êtes prêts pour une une soirée pétillante et pleine d’humour, ne restez pas chez vous, Les Choeurs de l’opéra vous attendent le vendredi 17 avril à 20h30 à la salle des fêtes. 10 .
10 rue de la rhône Nogent-le-Rotrou 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 68 63 80 64 association@operaencampagne.com
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English :
Join Les Choeurs en Campagne for a presentation concert of Jacques Offenbach’s Monsieur Choufleuri restera chez lui le… .
Under the direction of Pierre Ledru, come and discover this opéra-bouffe where one misunderstanding follows another!
So don’t stay at home on Friday April 17 at 8.30pm.
L’événement Choeurs en campagne dans Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE
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