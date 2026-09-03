Choeurs en Cavale Le Mac Orlan Brest
samedi 28 novembre 2026 · Le Mac Orlan · Brest
Informations pratiques
Brest
Choeurs en Cavale
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 22:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Accompagnée par Les Marins d’Iroise, la chorale vous invite à une soirée musicale vibrante et pleine d’émotion. Portés par l’énergie du collectif et le plaisir de chanter ensemble, ces deux ensembles vous embarquent dans un voyage musical d’un répertoire contemporain varié.
Préparez-vous à une soirée pleine d’énergie, entre rythmes entraînants, émotions partagées et bonne humeur communicative, impossible de rester indifférent. Venez chanter, sourire et voyager avec eux le temps d’un concert vivant et chaleureux !
Informations pratiques :
Tout public.
Durée 2h.
Réservation recommandée.
Spectacle caritatif au profit du Secours Populaire. .
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 45 96 05
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English :
L’événement Choeurs en Cavale Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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